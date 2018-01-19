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Сорос предрек развал Евросоюза и процветание России
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    Сорос предрек развал Евросоюза и процветание России

    11:33  19 Января 2018
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    Сорос предрек развал Евросоюза и процветание России

    Москва, 19 января. Американский финансист Джордж Сорос выразил мнение, что Европейский союз находится на грани полного краха, а Россия, наоборот, возрождается. Об этом сообщает издание Financial Times.

    Так, финансист считает, что ЕС находится на грани распада и у него нет будущего, при этом Россия стремительно набирает мощь на фоне европейских проблем.

    «ЕС – это институт, который находится на грани распада, – заявил Джордж Сорос. — Теперь Россия является возрождающейся силой».

    Ранее он уже сообщал о том, что если бы МВФ выделял средства на решение конкретных задач, а не направлял деньги правительствам стран, которые были заинтересованы в поддержке, то отношения между Россией и Западом могли развиться в ином направлении, передает издание «ПолитРоссия».

    Сорос предрек развал Евросоюза и процветание России

    Напомним, как заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, восстановление отношений между Россией и Европейским союзом отвечает общим интересам.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #россия #евросоюз #ес #сорос
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