Москва, 19 января. Американский финансист Джордж Сорос выразил мнение, что Европейский союз находится на грани полного краха, а Россия, наоборот, возрождается. Об этом сообщает издание Financial Times.

Так, финансист считает, что ЕС находится на грани распада и у него нет будущего, при этом Россия стремительно набирает мощь на фоне европейских проблем.

«ЕС – это институт, который находится на грани распада, – заявил Джордж Сорос. — Теперь Россия является возрождающейся силой».

Ранее он уже сообщал о том, что если бы МВФ выделял средства на решение конкретных задач, а не направлял деньги правительствам стран, которые были заинтересованы в поддержке, то отношения между Россией и Западом могли развиться в ином направлении, передает издание «ПолитРоссия».

Напомним, как заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, восстановление отношений между Россией и Европейским союзом отвечает общим интересам.