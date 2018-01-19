Очередь за Трампом: американцы призвали своего президента нырнуть в прорубь, как Путин

Вашингтон, 19 января. Фото крещенского купания президента РФ Владимира Путина взволновали иностранных пользователей соцсетей.

Участники обсуждения отметили отличную форму российского лидера. Часть из них не удержалась от сравнений внешнего вида Путина и Трампа, причем сравнения были не в пользу последнего.

«В лучшей форме, чем Трамп», «Он в отличной форме», — пишут в Twitter.

Better shape than USA’s Trump! — DOCJEANO (@DocJeanO) January 19, 2018

Dude's in good shape... — News Media Watchdog (@RealNMWD) January 19, 2018

He seems to be in good shape, can he be expected live 200 years like Trump? Serious question. — Ivan Lizarraga (@IvanLizarraga89) January 19, 2018

Пользователи поинтересовались в комментариях, смог бы Трамп повторить подобное и «выжить».

Do you think healthy Trump can take a similar dip and survive ??

May be this should be the next medical test for senior officials.. — Hussein Saad Abdulla (@elsayedh56) January 19, 2018

«Как вы думаете, смог бы Трамп совершить подобное погружение и выжить?» — задался вопросом пользователь из Абу-Даби, предположив также, что крещенское купание могло бы стать одним из тестов в рамках медобследования для лидеров государств.

Часть пользователей с уверенностью высказали мнение о том, что примеру Путина должен последовать американский президент. «Где Трамп?», «Теперь очередь Трампа», — настаивают в микроблогах.

Now it is Trump's turn — Israel Waismel-Manor (@IWaismelManor) January 19, 2018

Where's Trump? — Ernesto Roca Morales #TUCAM (@NrikeRoKKKa) January 19, 2018

Напомним, об участии президента России Владимира Путина в крещенских купаниях 19 января рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В прорубь российский лидер окунулся на озере Селигер.