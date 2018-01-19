Выборы президента: ЦИК РФ ждет видео знаменитостей с призывами голосовать

Москва, 19 января. Центральная избирательная комиссия России хотела бы видеть известных людей в видеороликах с информацией о выборах президента в марте этого года, заявила секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

Журналисты поинтересовались у Гришиной, будут ли задействованы знаменитости в роликах, которые призывают россиян голосовать на выборах-2018.

«Мы хотели бы этого, но пока такие ролики отсутствуют, — приводит ее слова РИА Новости. — Мы хотели бы, чтобы они были».

Победителем творческого конкурса на реализацию визуальной концепции информирования избирателей о президентских выборах стало PR-агентство «ИМА-консалтинг». Кроме того, эту работу осуществляет компания «Михайлов и партнеры», которая продвигает контент в Интернете.

Выборы президента России состоятся 18 марта текущего года. Действующий глава страны Владимир Путин заявил об участии в качестве самовыдвиженца. Его штаб на утро 17 января собрал более 1 миллиона подписей россиян в поддержку Путина вместо необходимых 300 тысяч.