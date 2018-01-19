Выборы-2018: Грудинин отказался отвечать на вопрос об обнародовании документов

Санкт-Петербург, 19 января. Кандидат в президенты России Павел Грудинин во время пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о публикации документов о своей деятельности.

Журналистка обратилась к Грудинину с вопросом об информации о нем в Интернете. Она отметила, что его называют олигархом, который пытается захватить власть в стране. Представитель СМИ спросила, почему он не публикует документы о своей деятельности, чтобы опровергнуть эту, возможно, ложную информацию.

Однако кандидат в президенты заявил, что не будет отвечать на этот вопрос, сославшись на секретность информации. Его представители решили, что издание задало слишком личный вопрос.

«Мы где живем? В Интернете? Я не могу публиковать документы о сделке с «Икеей», — заявил Грудинин.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта текущего года.