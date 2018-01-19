Мэра Махачкалы подозревают в превышении полномочий

Москва, 19 января. Мэра Махачкалы Мусу Мусаева заподозрили в превышении полномочий, которое повлекло причинение ущерба в 80 миллионов рублей. В отношении Мусаева возбуждено уголовное дело.

Как отметили в Следственном комитете РФ, Мусаев подозревается в предоставлении в собственность компании земельного участка, принадлежащего Республике Дагестан, по значительно заниженной цене.

«Он подозревается в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий», — сообщается в релизе СК.

Отмечается, что речь идет о сделке, осуществленной весной 2016 года. Тогда Мусаев подписал документ, предоставивший в собственность компании ОАО АСПК земельный участок, находившийся в собственности республики Дагестан. Участок в итоге был продан за сумму, едва превышающую миллион рублей. Его рыночная стоимость при этом оценивается более чем в 81 миллион рублей.

Таким образом общий ущерб бюджету Дагестана от действий Мусаева оценивается в 80 миллионов рублей.