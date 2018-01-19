В Госдуме заявили, что у Сирии достаточно средств для прикрытия «с воздуха»

Москва, 19 января. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что у Сирии достаточно технических средств для надежного прикрытия «с воздуха», а именно — воздушного пространства над всей суверенной территорией САР.

«Тех средств, которые они имеют, вполне достаточно для надежного прикрытия противовоздушной ситуации над страной», — отметил он.

Как заявлял ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, силы ПВО страны восстановлены и способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве Арабской республики.

Ранее государственный департамент США призвал турецкие власти воздержаться от военной операции в районе Африн в Сирии.Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что любая военная операция Турции в районе Африна будет рассматриваться Дамаском как «акт агрессии».

Несколько дней назад президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган по телефону обменялись мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии и подчеркнули важность последовательной реализации выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей, в частности, о режиме прекращения боевых действий и создании зон деэскалации.