СК РФ опубликовал видео с места нападения на школу в Бурятии

Улан-Удэ, 19 января. СК РФ представил видео из школы в Бурятии, где старшеклассник напал на учительницу и учеников седьмого класса. На кадрах видно учебный кабинет, в котором произошел инцидент. Со стен обвалилась штукатурка, по полу разбросаны школьные принадлежности, некоторые парты стоят не на своих местах.

Напомним, что нападение произошло в пятницу, 19 января. Ученик девятого класса совершил нападение на учащихся седьмого класса. При себе у подростка был топор. После нападения школьник облил кабинет воспламеняющейся жидкостью и устроил пожар.

В результате пострадало семь человек, среди них пять несовершеннолетних учеников школы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сам инициатор нападения также находится в больнице. При задержании он попытался ранить себя холодным оружием.

Ранее сообщалось, что СК России опроверг информацию о трех нападавших на школу в Бурятии.