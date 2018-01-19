Грудинин привез свои "20 шагов" в Петербург. Пресс-конференция
Санкт-Петербург, 20 января. Представляющий КПРФ кандидат в президенты России Павел Грудинин приехал в Санкт-Петербург, чтобы представить свою предвыборную программу «20 шагов к достойной жизни каждого». Выборы президента России-2018 состоятся 18 марта.
Бизнесмен даст пресс-конференцию в пресс-центре ТАСС, где работает корреспондент Федерального агентства новостей. ФАН проведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Павла Грудинина.
Показать ещё
"Пять причин проголосовать"
Включить уведомления в Вк
Комментарии: