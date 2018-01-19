Ученые выяснили, как стимулировать людей работать сообща

Москва, 19 января. Ученые выяснили, как стимулировать людей работать вместе и при этом показывать высокую производительность. Для этого исследователи из американского университета в Огайо придумали целый ряд специальных игр, где участникам эксперимента нужно было действовать сообща.

Желающих поучаствовать в исследовании ученые нашли благодаря сайту Amazon Mechanical Turk, специализирующемуся на привлечении инициативных людей со всего мира для разнообразных целей, отмечает Planet Today.

Ряд предложенных игр предполагал случайные коммуникации, в которых могли взаимодействовать не все участники исследования. Другие включали кластерные коммуникации, в которых небольшая группа имела ряд соединений — схему, которая была предназначена для имитации реальной жизни, где людям зачастую необходимо работать в команде.

Идея состояла в том, чтобы узнать, одобряются ли те, кто известен для сотрудничества, другими игроками, и связано ли это с их репутацией.

Ученые пришли к выводу, что взаимодействие участников эксперимента было наиболее плодотворным, когда они работали в кластерах и могли отказаться от того или иного партнера в пользу другого.