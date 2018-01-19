Киевский миллионер объяснил, почему майдан не является «революцией достоинства»

Киев, 19 января. Государственный переворот, произошедший на Украине четыре года назад, нельзя называть «революцией достоинства», как на этом настаивает киевская пропаганда, считает украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский.

Как рассказал миллионер телеканалу «112 Украина», лидеры майдана обманули граждан, сыграв на их чувствах, фактически переворот был борьбой одних олигархов против других.

«Если люди по зову сердца пошли по пути, указанному одним олигархом против других олигархов, то я не могу это назвать революцией достоинства. Людей обманули», — подчеркнул Корогодский.

Ранее киевский политик Владимир Олейник отметил, что все больше украинцев в настоящее время стараются не афишировать свое участие в майдане.

Напомним, после государственного переворота на Украине отношения Киева с Москвой резко ухудшились. На прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию ненормальной и отметил необходимость конструктивного диалога между двумя братскими народами.