«Одну хотя бы не пилите»: россияне просят не отправлять в утиль две крупнейшие подлодки

Москва, 19 января. Две крупнейшие в мире российские атомные подлодки проекта «Акула» выведены из боевого состава российского флота и будут отправлены на утилизацию.

Решение отправить в утиль АПЛ «Северсталь» и «Архангельск» приняли из-за того, что эксплуатация нерентабельна, пояснил источник РИА Новости. По его словам, утилизуют подлодки после 2020 года.

Всего в России было построено шесть подлодок проекта 941 (шифр «Акула»). Их длина составляет 172 метра, а ширина — 23,3 метра.

Новость об утилизации «Северстали» и «Архангельска» опечалила россиян. Так, в соцсетях пользователи уже предложили «оставить хотя бы одну в качестве музейного экспоната», пишет «Ридус».

«Одну хоть не пилите, а оставьте типа музея-аттракциона: народ будет валить со всего мира, селфи сделать», — пишет Alex Alex.

Напомним, в конце июля минувшего года президент РФ Владимир Путин посетил отреставрированное здание Адмиралтейства в Петербурге, где рассказал о планах по развитию и перевооружению флота.

«В минувшем году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения», – сказал Путин.

Он также отметил, что до конца 2017 года планируется ввести в строй еще 30 кораблей и судов.