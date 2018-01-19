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«Одну хотя бы не пилите»: россияне просят не отправлять в утиль две крупнейшие подлодки
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    «Одну хотя бы не пилите»: россияне просят не отправлять в утиль две крупнейшие подлодки

    10:38  19 Января 2018
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    «Одну хотя бы не пилите»: россияне просят не отправлять в утиль две крупнейшие подлодки

    Москва, 19 января. Две крупнейшие в мире российские атомные подлодки проекта «Акула» выведены из боевого состава российского флота и будут отправлены на утилизацию.

    Решение отправить в утиль АПЛ «Северсталь» и «Архангельск» приняли из-за того, что эксплуатация нерентабельна, пояснил источник РИА Новости. По его словам, утилизуют подлодки после 2020 года.

    Всего в России было построено шесть подлодок проекта 941 (шифр «Акула»). Их длина составляет 172 метра, а ширина — 23,3 метра.

    Новость об утилизации «Северстали» и «Архангельска» опечалила россиян. Так, в соцсетях пользователи уже предложили «оставить хотя бы одну в качестве музейного экспоната», пишет «Ридус».

    «Одну хоть не пилите, а оставьте типа музея-аттракциона: народ будет валить со всего мира, селфи сделать», — пишет Alex Alex.

    «Одну хотя бы не пилите»: россияне просят не отправлять в утиль две крупнейшие подлодки

    Напомним, в конце июля минувшего года президент РФ Владимир Путин посетил отреставрированное здание Адмиралтейства в Петербурге, где рассказал о планах по развитию и перевооружению флота.

    «В минувшем году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения», – сказал Путин.

    Он также отметил, что до конца 2017 года планируется ввести в строй еще 30 кораблей и судов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #выборы-2018 #подлодки
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