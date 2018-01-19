Выборы президента России: Бортко рассказал, почему обязательно выразить свою волю

Москва, 19 января. Известный российский режиссер Владимир Бортко, снявший такие культовые фильмы, как «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», заявил, что призывы бойкотировать выборы являются следствием бессилия.

В интервью Федеральному агентству новостей Бортко назвал идею бойкота «провальной» и заявил, что все должны идти на выборы, что выразить свою волю.

«Вся эта идея с бойкотом – абсолютно провальная. Если хочешь жить в стране – приди и голосуй, а не сиди дома на печке», — заявил режиссер.

Напомним, Народный артист российской федерации Владимир Бортко известен своей активной гражданской позицией и поддержкой курса президента России Владимира Путина.

Отметим, еще в конце прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что призывы бойкотировать выборы должны быть в первую очередь проверены на предмет соответствия законодательству.