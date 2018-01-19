Видеодайджест новостей, утро 19 января 2018 года

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда Владимир Путин Накануне российский лидер прибыл в Санкт-Петербург и возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. У монумента Путин пообщался с пенсионером Евгением Щербаковым. Он рассказал, что его отец Николай Щербаков был командиром одного из подразделений. В нем служил отец президента. Также глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками и посмотрел фильм «Рубеж».

В Совфеде пожалели украинцев из-за закона о реинтеграции Донбасса Андрей Климов Член Совфеда пожалел украинский народ из-за того, что ранее Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Парламентарий назвал происходящее на Украине «театром абсурда». По его мнению, украинские власти не понимают правовых последствий своего решения. «Это вернется бумерангом к бедным в прямом смысле слова украинцам», — отметил сенатор. Россия для Украины, согласно этому закону, теперь является «агрессором», а территории ДНР и ЛНР — «оккупированными».

Время гегемонистских доктрин США прошло — Сатановский о желании Вашингтона остаться в Сирии Евгений Сатановский Рекса Тиллерсона о том, что США не покинут Сирию. Президент института Ближнего Востока считает , что США постепенно утрачивают влияние на Ближнем Востоке. Так он прокомментировал заявление главы Госдепао том, что США не покинут Сирию. «Количество стран, откуда американцы с позором ушли, ничуть не меньше, чем количество стран, куда они заявились. Время гегемонистских доктрин США прошло», — сказал Сатановский. При этом эксперт уверен, что Штатам не удастся свергнуть легитимно избранного главу Сирии Башара Асада.