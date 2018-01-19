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Происшествия
Башенный кран рухнул на жилой дом в Кирове, есть жертвы
Политика
Видеодайджест новостей, утро 19 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, утро 19 января 2018 года

    Путин почтил память жертв блокады Ленинграда. В Совфеде пожалели украинцев из-за закона о реинтеграции Донбасса. Время гегемонистских доктрин США прошло — Сатановский о желании Вашингтона остаться в Сирии.
    11:00 19 Января 2018
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    Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

    Видеодайджест новостей, утро 19 января 2018 года

    Накануне российский лидер Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург и возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
    У монумента Путин пообщался с пенсионером Евгением Щербаковым. Он рассказал, что его отец Николай Щербаков был командиром одного из подразделений. В нем служил отец президента. Также глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками и посмотрел фильм «Рубеж».
     

    В Совфеде пожалели украинцев из-за закона о реинтеграции Донбасса

    Видеодайджест новостей, утро 19 января 2018 года

    Член Совфеда Андрей Климов пожалел украинский народ из-за того, что ранее Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Парламентарий назвал происходящее на Украине «театром абсурда». По его мнению, украинские власти не понимают правовых последствий своего решения.
    «Это вернется бумерангом к бедным в прямом смысле слова украинцам», — отметил сенатор.
    Россия для Украины, согласно этому закону, теперь является «агрессором», а территории ДНР и ЛНР — «оккупированными».
     

    Время гегемонистских доктрин США прошло — Сатановский о желании Вашингтона остаться в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 19 января 2018 года

    Президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что США постепенно утрачивают влияние на Ближнем Востоке. Так он прокомментировал заявление главы Госдепа Рекса Тиллерсона о том, что США не покинут Сирию.
    «Количество стран, откуда американцы с позором ушли, ничуть не меньше, чем количество стран, куда они заявились. Время гегемонистских доктрин США прошло», — сказал Сатановский.
    При этом эксперт уверен, что Штатам не удастся свергнуть легитимно избранного главу Сирии Башара Асада.
     

    Александр Легков объяснил, почему на выборах проголосует за Путина

    Видеодайджест новостей, утро 19 января 2018 года

    Лыжник Александр Легков в интервью ФАН рассказал, почему на выборах-2018 будет голосовать за действующего президента Владимира Путина.
    «Потому что это человек, которому можно доверять, потому что за время своего президентства многое в нашей стране стало лучше», — отметил Легков.
    При этом он также заявил, что выборы нельзя игнорировать, ведь речь идет о будущем всей страны.
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