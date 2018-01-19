Видеодайджест новостей, утро 19 января 2018 года

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
Накануне российский лидер Владимир Путин прибыл
в Санкт-Петербург и возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
У монумента Путин пообщался с пенсионером Евгением Щербаковым. Он рассказал, что его отец Николай Щербаков был командиром одного из подразделений. В нем служил отец президента. Также глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками и посмотрел фильм «Рубеж».
В Совфеде пожалели украинцев из-за закона о реинтеграции Донбасса
Член Совфеда Андрей Климов пожалел
украинский народ из-за того, что ранее Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Парламентарий назвал происходящее на Украине «театром абсурда». По его мнению, украинские власти не понимают правовых последствий своего решения.
«Это вернется бумерангом к бедным в прямом смысле слова украинцам», — отметил сенатор.
Россия для Украины, согласно этому закону, теперь является «агрессором», а территории ДНР и ЛНР — «оккупированными».
Время гегемонистских доктрин США прошло — Сатановский о желании Вашингтона остаться в Сирии
Президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает
, что США постепенно утрачивают влияние на Ближнем Востоке. Так он прокомментировал заявление главы Госдепа Рекса Тиллерсона
о том, что США не покинут Сирию.
«Количество стран, откуда американцы с позором ушли, ничуть не меньше, чем количество стран, куда они заявились. Время гегемонистских доктрин США прошло», — сказал Сатановский.
При этом эксперт уверен, что Штатам не удастся свергнуть легитимно избранного главу Сирии Башара Асада.
Александр Легков объяснил, почему на выборах проголосует за Путина
Лыжник Александр Легков
в интервью ФАН рассказал
, почему на выборах-2018 будет голосовать за действующего президента Владимира Путина
.
«Потому что это человек, которому можно доверять, потому что за время своего президентства многое в нашей стране стало лучше», — отметил Легков.
При этом он также заявил, что выборы нельзя игнорировать, ведь речь идет о будущем всей страны.