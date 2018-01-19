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Сирия: российские наблюдатели зафиксировали три обстрела в Латакии за сутки
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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали три обстрела в Латакии за сутки

    10:29  19 Января 2018
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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали три обстрела в Латакии за сутки

    Москва, 19 января. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали за последние сутки три случая стрельбы в провинции Латакия, сообщили в министерстве обороны России.

    В Минобороны РФ рассказали о ситуации в Сирии на протяжении последних суток. Согласно данным бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, российские и турецкие наблюдатели зафиксировали по три случая стрельбы.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинции Латакия», — заметили в военном ведомстве.

    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали три обстрела в Латакии за сутки

    Турецкие наблюдатели зафиксировали также три обстрела в провинциях Латакия, Идлиб и Дамаск.

    «Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России. — Прим. ФАН)», — добавили в ведомстве.

    Кроме того, населенный пункт Дхайредж из провинции Хомс присоединился  к режиму прекращения огня в Сирии. Таким образом, число таких населенных пунктов увеличилось до 2331.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с победой над террористами в Сирии. Глава страны приказал вывести основную часть российских войск из САР.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #обстрел #дамаск #наблюдатели #латакия #идлиб #хомс #нарушения
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