Сирия: российские наблюдатели зафиксировали три обстрела в Латакии за сутки

Москва, 19 января. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали за последние сутки три случая стрельбы в провинции Латакия, сообщили в министерстве обороны России.

В Минобороны РФ рассказали о ситуации в Сирии на протяжении последних суток. Согласно данным бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, российские и турецкие наблюдатели зафиксировали по три случая стрельбы.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинции Латакия», — заметили в военном ведомстве.

Турецкие наблюдатели зафиксировали также три обстрела в провинциях Латакия, Идлиб и Дамаск.

«Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России. — Прим. ФАН)», — добавили в ведомстве.

Кроме того, населенный пункт Дхайредж из провинции Хомс присоединился к режиму прекращения огня в Сирии. Таким образом, число таких населенных пунктов увеличилось до 2331.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с победой над террористами в Сирии. Глава страны приказал вывести основную часть российских войск из САР.