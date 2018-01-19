Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона

Москва, 19 января. Президент России Владимир Путин в четверг провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоялась перед посещением президентом мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни и его крещенским купанием в озере Селигер.

По словам Пескова, на встрече Путин обсудил с Руденей социально-экономическое развитие Тверской области, пишет РИА Новости.

«В частности, Путин и Руденя говорили о проекте по строительству западного моста через реку Волга в городе Тверь, об участии Тверской области в федеральном приоритетном проекте «Сохранение экологии реки Волги», а также об участии городов Торжок и Вышний Волочек в Федеральной программе «По сохранению культурного наследия», — рассказал Песков.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Тверскую область по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленобласти.