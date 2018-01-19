Более 400 тысяч квадратных метров жилья построили в Приморье в 2017 году

Владивосток, 19 января. Свыше 418 тысяч квадратных метров жилья ввели эксплуатацию в Приморском крае за 2017 год.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, лидером по введению нового жилья в Приморском крае в 2017 году стал областной центр. Во Владивостоке общая площадь новостроек составляет больше 111 тысяч квадратных метров.

По информации департамента градостроительства края, 24 тысячи квадратных метров.жилья в прошлом году построены в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи». Также льготные условия предоставлялись местным жителям при покупке квартир в микрорайоне «Радужный» в Уссурийске, где введено в эксплуатацию больше 12 тысяч квадратных метров жилья, и в районе «Зеленого угла» во Владивостоке, где построено 11,5 тысяч квадратных метров.