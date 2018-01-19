КС отказался рассматривать жалобу Навального на закон о выборах

Санкт-Петербург, 19 января. Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу блогера Алексея Навального на федеральный закон о выборах президента, запрещающий баллотироваться на них кандидату с непогашенной судимостью.

Решении председателя суда Валерия Зорькина, опубликованном на официальном сайте КС. Отказ объяснили тем, что жалоба «не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой». Определение КС окончательно и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось ранее, блогер обратился с жалобой в КС 16 января. Поводом стал отказ Верховного суда отменить постановление Центризбиркома, отказавшего ему в регистрации кандидатом в президенты РФ в связи с непогашенной судимостью.

«Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой», — сказано в решении председателя суда Валерия Зорькина, опубликованном на официальном сайте суда.

Напомним, Навальный был осужден по делу «Кировлеса» и отбывает условный пятилетний срок за совершение тяжкого преступления. 17 января в пресс-службе суда сообщили, что решение по жалобе Навального будет принято оперативно, поскольку избирательная кампания уже идет, «решение может быть принято оперативно».