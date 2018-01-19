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Общество
Пенсионер из Румынии рассказал, как его крестил Гитлер
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    Пенсионер из Румынии рассказал, как его крестил Гитлер

    10:12  19 Января 2018
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    Пенсионер из Румынии рассказал, как его крестил Гитлер

    Бухарест, 19 января. Престарелый житель Румынии объявил себя крестным сыном Гитлера и рассказал, как фюрер крестил его в в лагере для этнических немцев близ австрийской границы в Баварии.

    «Мое свидетельство о рождении было написано золотыми буквами и подписано Гитлером», — заявил он. Он добавил, что мать также получила от вождя некоторую сумму денег.

    Историю 77-летнего Адольфа Эрнста Штедлера опубликовали румынские СМИ. Мужчина появился на свет 25 апреля 1941 года. Пенсионер утверждает, что оказался первым родившимся в лагере ребенком, а такогово Гитлер пообещал крестить лично. По его словам, фюрер даже держал его на руках. Штедлер отметил, что его мать якобы получила от Гитлера денежное вознаграждение.

    Он пояснил также, что в Румынию из Германии его родители, которые являются немцами, вернулись уже после окончания второй мировой войны. Свидетельство о рождении его мать уничтожила, однако спустя много лет он смог восстановить документ из архива после получения гражданство Германии, сообщает телеканал 360. Свидетельство подтверждает, что Штедлер был первым ребенком, родившемся в лагере возле Хоэншвангау.

    Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что историк Штефан Дитрих выяснил, что Гитлер обожал пирожные и торты. Такую информацию он получил, расшифровав письма повара-диетолога нацистского лидера Констанции Манциарли.

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #пенсионер #гитлер #румыния #крестины
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