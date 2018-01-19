На Украине обнаружили крупное месторождение золота

Киев, 19 января. В Госслужбе геологии и недр Украины объявили об обнаружении крупного месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области. Такая информация содержится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по предварительным оценкам, месторождение может содержать запасы золота на уровне 2,4 тонны.

«Результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района», — отмечается в комментарии .

Теперь Киев рассчитывает привлечь иностранных инвесторов для осуществления дальнейших геологоразведочных работ. Сами рудопроявления будут переведены в ранг золоторудных месторождений.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий рассказал о планах властей республики открыть собственную золотую шахту.