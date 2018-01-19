Путин поздравил Ульяновскую область с 75-летием

Москва, 19 января. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ульяновской области с 75-летием региона. Соответствующая телеграмма была направлена в четверг.

В послании, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил позитивную динамику обновления социальной сферы, образования и здравоохранения в Ульяновской области и наращивание промышленного, индустриального и аграрного потенциала региона.

Президент напомнил, что область известна своей историей и гостеприимством.

«Поздравляю вас с 75-летием Ульяновской области. Ваш замечательный волжский край по праву славится своей историей, самобытными традициями, гостеприимными и трудолюбивыми людьми», — говорится в поздравлении жителям региона, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также выразил надежду, что жители Ульяновской области внесут свой вклад не только в развитие региона, но и в решение масштабных задач, которые стоят перед Россией.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил с визитом Ульяновскую область в сентябре прошлого года, где принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах России.

Во время поездки Путин познакомился с новыми образцами пассажирского электротранспорта и призвал активнее внедрять беспилотные транспортные средства в повседневную жизнь российских граждан.