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Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии и положение дел на Корейском полуострове
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    Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии и положение дел на Корейском полуострове

    9:43  19 Января 2018  /обновлено: 10:16  19 Января 2018
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    Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии и положение дел на Корейском полуострове

    Нью-Йорк, 19 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров, который в пятницу находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришом обстановку в Сирии, а также положение дел в КНДР.

    Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, стороны пришли к выводу о безальтернативности дипломатических путей урегулирования кризисов. 

    «В контексте рассмотрения наиболее острых вопросов международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и на Корейском полуострове, собеседники акцентировали безальтернативный характер поиска политико-дипломатических путей урегулирования кризисных ситуаций современности», — приводит РИА Новости комментарий МИД РФ.

    Во время беседы Лавров и Гутерриш также пришил к выводу, что пути урегулирования ситуаций в Сирии и КНДР должны быть в обязательном порядке согласованы в межправительственном формате.  

    Отметим, Лавров встретился с Гутеррешем в Нью-Йорке в рамках мероприятий Совбеза Организации объединенных наций высокого уровня.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин, комментируя положение дел на Корейском полуострове, отметил, что единственный путь заставить Пхеньян отказаться от испытаний нового вооружения — это провести глобальные международные переговоры и гарантировать безопасность КНДР.   

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    Автор: Федор Веснин
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