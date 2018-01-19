Обиженный Будапешт заявил, что не будет помогать проведению заседания НАТО-Украина

Будапешт, 19 января. Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после встречи с главой Общества венгерской культуры в Закарпатье и депутатом Рады Василием Брензовичем.

Как сообщают западные СМИ, министр заявил, что позиция Будапешта неизменна. По его словам, Венгрия не поддержит евроинтеграционные устремления Киева. Такой позиции Будапешт будет придерживаться, пока Украиной нарушаются европейские и международные права.

Также он подчеркнул, что страна готова к заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании только в том случае, если они учтут желание венгерского меньшинства в Закарпатье.

Сийярто подчеркнул, что венгерские политики «с тревогой следят» за рассмотрением украинскими политиками законов, дискриминирующих права нацменьшинств.