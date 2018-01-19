Никифоров предложил создать прямые магистральные каналы связи между РФ и Сирией

Дамаск, 19 января. Дамаск рассчитывает на помощь российских специалистов в восстановлении IT-инфраструктуры, особенно телефонной связи. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

По его словам, террористы в ходе военного конфликта успели уничтожить 1,5 миллиона коммуникационных линий, именно поэтому сейчас в САР остро стоит проблема с серьезные перебоями с телефонной связью.

Никифоров напомнил, что в прошлом году Сирия перешла на высокоскоростной стандарт LTE, с другой, но доступен он лишь в некоторых районах, пишет РИА Новости.

Напомним, о необходимости проделать огромную работу, направленную на социально-экономическое восстановление Сирии в конце ноября заявлял глава РФ Владимир Путин.

«Мы не обошли вниманием и вопрос социально-экономического восстановления Сирии. Предстоит проделать большую работу», — подчеркнул глава государства по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

По словам Путина, необходимо помочь сирийскому народу заново создать инфраструктуру, а также возродить промышленность, сельское хозяйство и торговлю.