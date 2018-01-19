Глава Подмосковья поздравил верующих с Крещением, окунувшись в прорубь

Москва, 19 января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных христиан с праздником Крещения. К верующим глава Подмосковья обратился в Instagram.

«Поздравляю с Крещением, с Праздником, бодрого духа, хорошего настроения!» — обратился к православным Воробьев.

Воробьев пожелал всем бодрого духа и хорошего настроения после того, как трижды окунулся в иордань, отмечает Интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Воробьев лично проверил состояние купели в Саввинском скиту, где ежегодно собираются несколько тысяч верующих. Как отмечает «Телеканал 360», глава Подмосковья остался полностью доволен готовностью иордани.

Напомним, для купания в ночь с 18 на 19 января в Московской области было оборудовано 237 специальных купелей и иорданей.

Отметим, президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ уже давно соблюдает эту традицию.