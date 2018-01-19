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Украина
Украинцам не нужно сильное и успешное государство – киевский журналист
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    Украинцам не нужно сильное и успешное государство – киевский журналист

    9:27  19 Января 2018
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    Украинцы не хотят строить сильное государство – киевский журналист

    Киев, 19 января. Украинцы не хотят строить сильное и успешное европейское государство, им нужен хутор, считает киевский журналист Михаил Мищишин.

    Об этом он написал в своем блоге, отметив, что крепкое государство предполагает сильную центральную власть, а для украинцев это «конец всей его казацкой вольницы».

    «Все чаще прихожу к мысли, что украинцам и не нужно сильное, успешное государство. Свое, понятное, хуторское — да. Сильное, европейское и процветающее — нет. Мощное государство предполагает сильную центральную власть. А это для хуторянина и самостийщика, да еще и воришки по мелкому — конец всей его казацкой вольницы», — говорится в посте.

    Мищишин также добавил, что в настоящее время на Украине нет политиков, способных построить крепкое и единое государство. Как напомнил журналист, сейчас у Киева также нет сильной армии, церкви разобщены и борются друг с другом, как и спецслужбы и правоохранительные органы.

    Киево-Печерская лавра

    «Все так и будет валиться, не разваливаясь окончательно, еще долго», — заключил Мищишин.

    Напомним, в январе украинские радикалы устроили беспорядки у Киево-Печерской лавры, заблокировав в нее въезд, сообщало URA.RU. Как они заявили, «акция» была связана с тем, что Лавра якобы «распространяет идеи русского мира».

    Сейчас на Украине действует несколько церквей: Украинская православная церковь Московского патриархата, непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #украинцы #мнение #мищишин
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