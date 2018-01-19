Россия поможет Сирии бороться с терроризмом в Сети

Дамаск, 19 января. Россия готова поделиться с Сирией опытом по противодействию и предотвращению распространению экстремизма в Сети. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров во время визита в Дамаск.

Необходимость сотрудничества стран в данной сфере Никифоров объяснил тем, что террористические группировки часто ведут вербовку своих участников, а также занимаются пропагандой экстремизма именно в Интернете.

«Мы видим, что международный терроризм использует интернет-пространство для того, чтобы формировать те самые группы боевиков, которые оказали прямое участие в вооруженном конфликте на территории Сирии. Здесь только слаженная совместная работа государств может позволить победить это явление», — подчеркнул он.

Сотрудничество РФ и Сирии, по его словам, может заключаться в передаче российской стороной своего опыта, в том числе законодательных инициатив в корректировке нормативной базы для того, чтобы остановить распространение запрещенной информации в сети.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прилетел в Сирию, где объявил о начале вывода российской группировки военных сил из страны. Выступая на российской военной базе «Хмеймим», глава государства заявил, что если террористы вновь «поднимут голову», то Россия готова нанести по ним беспрецедентные удары.