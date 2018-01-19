СК России опроверг информацию о трех нападавших на школу в Бурятии

Улан-Удэ, 19 января. Подросток, напавший на школу в Бурятии, был один. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, подозреваемый установлен и задержан.

Инцидент произошел утром в пятницу. Ученик девятого класса школы в микрорайоне «Сосновый бор» в Улан-Удэ с топором напал на учеников седьмого класса.

По версии следователей, он кинул бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджег учебное помещение.

Как пишет РИА Новости, ранее сообщалось, что нападавших может быть трое.

По информации прокуратуры, госпитализированы шесть человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.