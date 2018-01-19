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Ученые разработали новый способ определения рака
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    Ученые разработали новый способ определения рака

    9:05  19 Января 2018
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    Ученые разработали новый способ определения рака

    Москва, 19 января. Ученые разработали новый способ анализа крови, с помощью которого можно определить восемь видов раковых образований внутренних органов.

    Анализ, получивший название CancerSEEK, позволит выявить опухоль в простате, яичнике, печени, желудке, пищеводе и поджелудочной железе без проведения биопсии. Такое стало возможно благодаря расширению ДНК-анализа крови и дополнения его тестом белковых маркеров, пишет «НьюИнформ».

    При разработке нового вида анализа ученые пригласили для проведения тестов более тысячи пациентов с онкологическими заболеваниями. Также новый способ определения рака проверили на 800 добровольцах, не имеющих опухолевых образований. Испытания теста прошли успешно.

    Ранее, как сообщало URA.RU, ученые выяснили, что чрезмерное употребление колбасы и сосисок может привести к раку молочной железы и толстого кишечника.

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    Автор: Алексей Громов
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    #ученые #рак #онкология
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