Ученые разработали новый способ определения рака

Москва, 19 января. Ученые разработали новый способ анализа крови, с помощью которого можно определить восемь видов раковых образований внутренних органов.

Анализ, получивший название CancerSEEK, позволит выявить опухоль в простате, яичнике, печени, желудке, пищеводе и поджелудочной железе без проведения биопсии. Такое стало возможно благодаря расширению ДНК-анализа крови и дополнения его тестом белковых маркеров, пишет «НьюИнформ».

При разработке нового вида анализа ученые пригласили для проведения тестов более тысячи пациентов с онкологическими заболеваниями. Также новый способ определения рака проверили на 800 добровольцах, не имеющих опухолевых образований. Испытания теста прошли успешно.

Ранее, как сообщало URA.RU, ученые выяснили, что чрезмерное употребление колбасы и сосисок может привести к раку молочной железы и толстого кишечника.