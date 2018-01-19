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Военные ЦВО на учениях в Оренбургской области освоили опыт, полученный в Сирии
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    Военные ЦВО на учениях в Оренбургской области освоили опыт, полученный в Сирии

    9:20  19 Января 2018
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    Военные ЦВО на учениях в Оренбургской области освоили опыт, полученный в Сирии

    Москва, 19 января. Около 10 тысяч военнослужащих Центрального военного округа во время учений в Оренбургской области освоили опыт, полученный командованием округа на территории Сирии.

    Основные маневры отрабатывались на Тоцком полигоне.

    «На полигонах Поволжья более 10 тысяч военнослужащих осваивают опыт боевых действий, полученный командованием Центрального военного округа в Сирийской Арабской Республике. Основные маневры прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области,»,  — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Центрального военного округа.

    В сообщении отмечается, что подразделения опробовали новые способы ведения боя 

    По легенде учений, военнослужащим необходимо было ликвидировать крупное вооруженное формирование противника, непосредственно не соприкасаясь с противником. Для этого военные РФ применили средства разведки и огневого поражения, контроль над которыми осуществляется посредством автоматизированных систем управления.

    Корректировку огня помогали вести беспилотники.  

    Отмечается, что суммарно в учениях было задействовано более 1,5 тысяч единиц военной техники: это и комплексы «Искандер-М», а также «Бук- М2», системы залпового огня «Ураган» и «Град», самоходные тяжелые минометы, гаубицы и танки.

    Учения проходят в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях.

    Напомним, в сентябре 2017 года состоялись масштабные учения «Запад-2017». Этап учений в Ленинградской области посетил Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Российский лидер остался полностью доволен ходом учений.    

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    Автор: Федор Веснин
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    #путин #учения #цво #армия #вс рф
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