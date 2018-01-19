В России могут разрешить парковку в долг

Москва, 19 января. Минтрансу предлагают узаконить возможность оплачивать услуги парковки в кредит или в долг по принципу обещанного платежа.

Как пишет RT, ссылаясь на тест документа, такое обращение будет направлено на имя главы ведомства Максима Соколова.

Отмечается, что автором инициативы является депутат из Ленобласти Владимир Петров. Он считает, что таким образом сервис станет более удобным для горожан, а также снизит количество неоплаченных парковок.

Он напомнил, что сейчас парковка возможна только при положительном балансе и при оплате наличными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок парковки обозначенных соответствующим знаком автомобилей инвалидов. Согласно закону, на каждой парковке не менее 10% мест должно быть отведено для бесплатной парковки автомобилей инвалидов I, II и III групп, а также для автомобилей перевозящих их людей. Парковать на специально отведенные места можно будет только оборудованные специальным знаком машины.