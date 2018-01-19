«Наша гордость – наш президент!»: россияне прокомментировали крещенское купание Путина

Москва, 19 января. Крещенское купание президента РФ Владимира Путина на Селигере вдохновило россиян и стало еще одним поводом для гордости за главу государства.

Крещение Господне – один из главных праздников православных христиан. Он традиционно отмечается в ночь с 18 на 19 января службами в храмах и купанием в прорубях. В Тверской области после посещения Нило-Столобенской пустыни окунулся в купель в озере Селигер и президент Владимир Путин.

Поступок главы государства воодушевил россиян.

«Класс!!! Наша гордость – наш президент Путин!» — написала Людмила.

«Великий правитель Великой страны! Дай бог ему здоровья!» — поддержал Дмитрий Пушников.

«Вот лидер, я понимаю! Тоже сегодня пойду!» — добавил пользователь под ником Твоя совесть!.

Вот лидер ,я понимаю!))) Тоже сегодня пойду!!))) — Твоя совесть! (@nikola4852693) January 19, 2018

Смелый поступок президента – не каждый россиянин готов окунуться в ледяную воду – вызвал и легкое беспокойство среди пользователей соцсетей: многие пожелали Путину здоровья.

«Храни Господь нашего президента! Крепкого здоровья и долгих лет жизни Владимиру Владимировичу! Гордимся, любим, дорожим!» — написала Елена Вересова.

«Дай ему бог сил, терпения и здоровья», — присоединился Ван Ваныч.

дай ему бог сил,терпения и здоровья — ван ваныч (@tihomolovaz) January 18, 2018

Россиянки не смогли оставить Путина без комплиментов.

«О Боже, какой мужчина мой президент!» — заметила Елена Калачова.

О Боже, какой мужчина -МОЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!!! — Elena Kalachyova (@kalachyova_lena) January 18, 2018

В свою очередь мужская половина россиян по достоинству оценила силу духа российского лидера.

«Судя по эмоциям Владимир – сильный духом человек! Много лет наблюдая за омовением, могу сказать, что немногие в ледяной воде способны держать себя в руках», — написал Рома Русский.

Напомним, как писало URA.RU, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин окунается в прорубь в Крещение уже не первый год.

Владимир Путин. Биография.