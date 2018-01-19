Выборы-2018: штаб поддержки Путина открыли в Костроме

Кострома, 19 января. Накануне в Костроме состоялось открытие штаба общественной поддержка кандидата на должность президента России Владимира Путина.

Как сообщают «МК в Костроме», штаб, который расположен в офисном центре по адресу улица Советская, дом 28, возглавил глава Костромского регионального ВО «Знание», профессор КГУ Николай Рассадин.

Всего же в состав штаба общественной поддержки входят девять человек, двое из них — сопредседатели: это — Герой России Николай Майоров и директор Дома творчества Костромского района Инесса Гудас.

Добавим, президент России Владимир Путин идет на выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта, в качестве самовыдвиженца. За его кандидатуру было собрано уже более миллиона подписей.

