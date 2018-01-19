ФАН публикует список пострадавших при нападении на школу в Бурятии

Улан-Удэ, 19 января. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших при нападении в одной из школ Бурятии.

Итак, пострадали семеро: пять из них ученики седьмого класса – Антон К., Вячеслав Д., Констанция Я., Майя Б., Александра Б., учитель – Ирина Р., а также непосредственно нападавший Антон Б.

Напомним, что в региональном СУ СК РФ возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения ученика девятого класса на семиклассников в одной из школ в Улан-Удэ.

Предварительно, нападение произошло сегодня утром - ученик девятого класса напал с топором на семиклассников, после чего с помощью бутылки с горючей жидкостью поджег здание школы. Обстоятельства нападения и мотивы нападавшего выясняются.

