Магаданское правительство отчиталось о выполнении поручений Путина

Магадан, 19 января. Правительство Магаданской области в 2017 году выполнило 95% поручений президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал руководитель аппарата губернатора Магаданской области Алексей Плют.

Отмечается, что в прошлом году правительство субъекта поступило 31 поручение президента Российской Федерации. Они касались развития электроэнергетики, работы с талантливой молодежью, поддержки физической культуры и спорта, здравоохранения, образования, туризма. Также в поручениях поднимался вопрос реализации крупных инвестиционных проектов, развития дорог.

Плют подчеркнул, что на начало 2018 года на контроле в региональном правительстве состоит 83 поручения Путина.

Как писала Газета.ru, ранее Путин призвал расчистить финансы регионов от закредитованности. По его словам, в настоящее время 31% собственных доходов регионов идет на погашение кредитов.