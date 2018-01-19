Немецкие СМИ назвали «самое страшное» оружие России

Москва, 19 января. Немецкие СМИ рассказали о создании в России модификации тяжелой огнеметной системы ТОС-1, назвав разработку «самым страшным» оружием РФ.

Новая ТОС-1 будет смонтирована на платформе «Армата», ее оборудуют системой для повышения мобильности, планируется, что ее основой станет унифицированная боевая платформа «Бумеранг», пишет издание Stern. Отмечается, что первый прототип модифицированной ТОС-1 уже производится.

Немецкие журналисты добавляют, что у российского огнемета в мире нет аналогов: кроме военных РФ, системой ТОС-1 пользуются только правительственные войска Сирии. Реактивная система залпового огня ТОС-1 состоит из 30 труб, выпускающих ракеты с термобарическими боеголовками.

Эти ракеты при поражении одной и той же цели производят эффект «аэрозольной бомбы» и вызывают сильнейшую взрывную волну, после которой образуется вакуум. ТОС-1 настолько мощная, что спастись от нее в бункерах и блиндажах невозможно, отмечает немецкое СМИ.

Напомним, улучшение оснащения армии РФ и разработка нового вооружения сегодня являются одними из ключевых задач. В конце декабря на заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо продолжать.