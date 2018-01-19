Донбасс: киевские силовики на протяжении суток четыре раза обстреляли ДНР

Донецк (ДНР), 19 января. В оперативном командовании Донецкой народной республики заявили о четырех обстрелах территории ДНР с позиций ВСУ.

«За прошедшие сутки со стороны ВСУ зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов республики», — уточнили в Донецке.

По уточненным данным, киевские силовики при обстрелах применяли крупнокалиберное и стрелковое оружие, а также гранатометы и вооружение БМП. Данных о раненых и погибших не поступало.

Добавим, что накануне обстрелам с позиций ВСУ подверглась и Луганская народная республика. Как сообщили в НМ ЛНР, киевские силовики четыре раза нарушили режим тишины.