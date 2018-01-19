В России предложили освободить молодые семьи от налога на недвижимость

Москва, 19 января. В целях стимулирования рождаемости в России в Госдуме предлагают рассмотреть возможность освобождать молодые семьи от налога на недвижимость.

Автором инициативы выступает межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита».

Как пишет RT, по мнению правозащитников, снижение любой дополнительной финансовой нагрузки на бюджет молодой семьи станет своевременной поддержкой. Авторы инициативы также уверены, что мера стимулирует рождаемость в России.

Как рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, к 2020 году в России налог на имущество будет привязан к кадастровой стоимости. По словам специалиста, к примеру, налог на квартиру в Москве составит около 5-6 тысяч рублей. Эксперт отметила, что, несмотря на существенный рост суммы налога, многие семьи могут безболезненно заплатить его. По ее словам, предложение правозащитников должно захватить только тех граждан, чей ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума.

Депутат Госдумы по социальной политике Николай Коломейцев считает, что инициатива «правильная». По его словам, обычная российская семья ведет скромный образ жизни, и послабления в выплате налога будут для нее плюсом.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года начать реализацию целого комплекса мер для поддержки семей. Он заявил о продлении программы материнского капитала на три года. Теперь малоимущие семьи смогут получать его в виде ежемесячных выплат. Кроме того, власти запустят спецпрограмму по ипотеке.