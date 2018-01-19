18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ученые разработали новый способ определения рака
Россия
В России предложили освободить молодые семьи от налога на недвижимость
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России предложили освободить молодые семьи от налога на недвижимость

    7:55  19 Января 2018  /обновлено: 8:18  19 Января 2018
    166

    В России предложили освободить молодые семьи от налога на недвижимость

    Москва, 19 января. В целях стимулирования рождаемости в России в Госдуме предлагают рассмотреть возможность освобождать молодые семьи от налога на недвижимость.

    Автором инициативы выступает межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита».

    Как пишет RT, по мнению правозащитников, снижение любой дополнительной финансовой нагрузки на бюджет молодой семьи станет своевременной поддержкой. Авторы инициативы также уверены, что мера стимулирует рождаемость в России.

    Как рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, к 2020 году в России налог на имущество будет привязан к кадастровой стоимости. По словам специалиста, к примеру, налог на квартиру в Москве составит около 5-6 тысяч рублей. Эксперт отметила, что, несмотря на существенный рост суммы налога, многие семьи могут безболезненно заплатить его. По ее словам, предложение правозащитников должно захватить только тех граждан, чей ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума.

    Депутат Госдумы по социальной политике Николай Коломейцев считает, что инициатива «правильная». По его словам, обычная российская семья ведет скромный образ жизни, и послабления в выплате налога будут для нее плюсом. 

    Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года начать реализацию целого комплекса мер для поддержки семей. Он заявил о продлении программы материнского капитала на три года. Теперь малоимущие семьи смогут получать его в виде ежемесячных выплат. Кроме того, власти запустят спецпрограмму по ипотеке.

    В России предложили освободить молодые семьи от налога на недвижимость

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #налог
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Лавров провел встречу с генсеком ООН Гутеррешем

      6:11 19 Января 2018 120
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 19 января 06.00: САА и «Нусра» стягивают силы в Идлиб, курды готовятся к атаке Турции
      4:36
      Сегодня

      Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска
      1:20
      Сегодня

      МИД России прокомментировал публикацию ВuzzFeed о счетах сотрудников посольства

      20:30
      Вчера

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье
      19:11
      Вчера

      Пожарные справились с огнем на месте прорыва нефтепровода под Саратовом

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 32738

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3460

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34569

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8122

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7677
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      2:00   19 Января 2018
      1112
      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      0:42   19 Января 2018
      703
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      1290
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      793