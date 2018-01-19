В России по поручению Путина создадут советы по приоритетным направлениям научного развития

Москва, 19 января. Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России будут созданы советы по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Подписанным постановлением утверждено положение о создании и функционировании советов, которым определяются порядок создания, составы, функции и полномочия советов, порядок обеспечения их деятельности», — говорится в справке к постановлению.

Утвержденное премьер-министром положение в соответствии с поручением президента России Владимира Путина подготовило Минобрнауки.

Советы будут заниматься формированием и отбором проектов и комплексных научно-технических программ и оценивать полученные при их реализации результаты. Также советы должны будут формировать предложения по реализации госполитики в соответствующих направлениям их деятельности сферах.