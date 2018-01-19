Примкнувший к ИГИЛ немецкий рэпер Deso Dogg погиб в Сирии

Дамаск, 19 января. Немецкий рэпер Деннис Кусперт, известный как Deso Dogg, погиб в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Как сообщает телеграм-канал Directorate 4, музыкант принимал участие в боевых действиях за город Гаранидж на стороне запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, а также участвовал в вербовке в ряды экстремистов.

Ранее стало известно, что исполнитель вступил в яды ИГИЛ1. Он получил новое имя Абу Тальха аль-Альмани. Рэпер стал приверженцем ИГ в 2013 году.

Ранее президент России Владимир Путин назвал вклад России решающим в разгром террористов в САР. Президент также отметил, что своими действиями ВКС РФ и другие части ВС России защитили от терроризма не только САР, но и другие государства, поскольку Сирия могла стать плацдармом для дальнейшего расширения и захвата новых стран в пределах всей планеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.