Приморский леопард Лорд провел рекордное количество свиданий

Москва, 19 января. В дальневосточном национальном парке «Земля леопарда» ждут пополнение: один из обитателей заповедника, леопард Лорд, встречается сразу с тремя самками.

Свидания хищников зафиксировали фотоловушки. Камеры засняли совместные прогулки леопардов: животные проходили друг за другом с небольшим временным интервалом. Как отмечают специалисты, леопарды – одиночки, друг с другом они встречаются только с целью завести потомство.

Знаменитый леопард в «белых перчатках» Лорд провел рекордное количество свиданий. Его избранницами стали сразу три самки. Перед объективом фотоловушек он появлялся с самками Неруссой, Памелой и безымянной молодой самкой под номером Leo 113F, пишет DEITA.RU.

Сотрудники нацпарка уверены, что скоро на «Земле леопарда» появятся котята. Обычно встречи двух взрослых особей продолжаются пять дней, срок беременности самки – 90 дней, на свет обычно появляются от одного до трех котят, в воспитании которых отец участия не принимает.

Напомним, леопард Лорд прославился за необычно широкое белое окаймление передних лап – «белые перчатки». Имя хищнику в 2013 году выбирали всей страной, за аристократический аксессуар леопарда выбор пал на кличку Лорд.

Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России. В настоящее время он обитает только в Южном Приморье. На юге страны обитает еще один редкий вид леопарда, также занесенный в Красную книгу, - переднеазиатский. В 2014 году леопард стал одним из символов зимних Олимпийских игр в Сочи.

Накануне соревнований президент России Владимир Путин в сочинском Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда познакомился с котенком по имени Гром, от которого отказалась мама. Во время визита в Центр глава государства отметил, что восстановление популяции леопарда — тонкая, но важная задача.