После нападения ученика на школу в Бурятии возбуждено дело о покушении на убийство

Улан-Удэ, 19 января. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения вооруженного топором ученика девятого класса на семиклассников в одной из школ в столице Бурятии. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления... «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних», — говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении.

По предварительным данным, нападение произошло утром 19 января в расположенной в микрорайоне «Сосновый бор» школе. Ученик девятого класса напал с топором на семиклассников. После атаки он с помощью бутылки с горючей жидкостью поджег здание школы.

В результате нападения пострадали три ученика и учитель, нападавший подросток задержан. Обстоятельства нападения и мотивы нападавшего выясняются.