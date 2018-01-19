Премьер Новой Зеландии объявила в соцсетях о своей беременности
Веллингтон, 19 января. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала в соцсетях, что ждет ребенка.
По ее словам, в июне в ее семье произойдет пополнение. Ардерн также добавила, что они с мужем взволнованы. По ее словам, скоро она будет «премьер-министром и мамой».
Свой пост политик сопроводила фотографией двух больших и одного маленького рыболовных крючков.
Как пишет RT, обязанности главы страны в течение шести недель после рождения малыша будет исполнять Уинстон Питерс.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии впервые за девять лет премьером стала лидер лейбористов.
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