Премьер Новой Зеландии объявила в соцсетях о своей беременности

Веллингтон, 19 января. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала в соцсетях, что ждет ребенка.

По ее словам, в июне в ее семье произойдет пополнение. Ардерн также добавила, что они с мужем взволнованы. По ее словам, скоро она будет «премьер-министром и мамой».

Свой пост политик сопроводила фотографией двух больших и одного маленького рыболовных крючков.

Как пишет RT, обязанности главы страны в течение шести недель после рождения малыша будет исполнять Уинстон Питерс.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии впервые за девять лет премьером стала лидер лейбористов.