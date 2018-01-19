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Донбасс: ВСУ в течение суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ в течение суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР

    7:21  19 Января 2018
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    Донбасс: ВСУ в течение суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 19 января. Киевские силовики в течение суток четверга 18 января открывали огонь по территории Луганской народной республики четыре раза.

    Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ применяли при обстрелах позиций народной милиции вооружение БМП, артиллерию 122 мм, а также минометы калибром 82 и 120 мм.

    Огонь велся с позиций киевских силовиков по окрестностям населенных пунктов Веселогоровка, Логвиново и Веселая Гора. По уточненным данным, потерь среди личного состава и мирных жителей нет.

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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