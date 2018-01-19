Донбасс: ВСУ в течение суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 19 января. Киевские силовики в течение суток четверга 18 января открывали огонь по территории Луганской народной республики четыре раза.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ применяли при обстрелах позиций народной милиции вооружение БМП, артиллерию 122 мм, а также минометы калибром 82 и 120 мм.

Огонь велся с позиций киевских силовиков по окрестностям населенных пунктов Веселогоровка, Логвиново и Веселая Гора. По уточненным данным, потерь среди личного состава и мирных жителей нет.