Актер Андрей Смоляков предложил сократить рабочий день артистов в России

Москва, 19 января. Советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Андрей Смоляков рассказал об уважении к Трудовому кодексу в стране. Как пишет газета «Известия», Смоляков рассказал, что хотел бы поменять «кое-какие аспекты» в кинопроизводстве.

По его словам, в России артистам нужно сократить рабочий день. «Мне кажется, работать по 12 часов в сутки — бесчеловечно», — добавил Смоляков.

Актер напомнил, что съемочная смена длится 12 часов. По его словам, когда на съемках что-то не успевают, все должны перерабатывать.

«В этом случае смена может быть и 14 часов. Вот это реальный запредел», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени. Уточняется, что служащему, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем.