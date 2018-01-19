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Россия
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Технологии
Российские ракеты оснастят защищенным аналогом Wi-Fi
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    Российские ракеты оснастят защищенным аналогом Wi-Fi

    7:11  19 Января 2018
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    Российские ракеты оснастят защищенным аналогом Wi-Fi

    Москва, 19 января. Новые российские ракеты во время предстартовой подготовки будут передавать данные телеметрии через канал защищенной радиосети — своеобразный аналог обычного Wi-Fi. Об этом сообщают «Известия».

    Сейчас во время предстартовой подготовки ракеты соединяются со стартовым столом силовыми кабелями и кабелями связи. В будущем их планируется заменить на защищенную радиосвязь и аккумуляторы повышенной мощности. Об этом изданию сообщили в НПО автоматики.

    Первой беспроводной ракетой может стать носитель среднего класса «Союз-5». Но в будущем новшество планируется распространить на все основные отечественные ракеты.

    Отметим, что президент России Владимир Путин активно поддерживает российскую науку. При главе государства работает Совет по науке и образованию. В нем, в частности, обсуждалась Стратегия научно-технологического развития России.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #ракеты #связь
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