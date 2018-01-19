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Президентские выборы 2018: штаб поддержки Путина в Омске будет открыт в Доме союзов
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    Президентские выборы 2018: штаб поддержки Путина в Омске будет открыт в Доме союзов

    7:10  19 Января 2018
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    Президентские выборы 2018: штаб поддержки Путина в Омске будет открыт в Доме союзов

    Омск, 19 января. В пятницу в Омске состоится церемония открытия штаба общественной поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина.

    Как сообщают региональные СМИ, в церемонии примут участие доверенные лица кандидата. Сам же штаб общественной поддержки Путина будет работать в офисе омского отделения ФНП России в Доме союзов.

    Добавим, что в регионе Владимира Путина будут представлять начальник Омского кадетского корпуса Николай Кравченко, боец MMA Александр Шлеменко и дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев.

    Напомним, что ранее штабы общественной поддержки действующего президента России Владимира Путина открылись в Салехарде, Владивостоке, Чебоксарах и многих региональных центрах.

    Президентские выборы 2018: штаб поддержки Путина в Омске будет открыт в Доме союзов

    Напомним, что выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца Владимир Путин объявил 6 декабря.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
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    #путин #россия #омск #выборы-2018 #владимир путин
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