Президентские выборы 2018: штаб поддержки Путина в Омске будет открыт в Доме союзов

Омск, 19 января. В пятницу в Омске состоится церемония открытия штаба общественной поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина.

Как сообщают региональные СМИ, в церемонии примут участие доверенные лица кандидата. Сам же штаб общественной поддержки Путина будет работать в офисе омского отделения ФНП России в Доме союзов.

Добавим, что в регионе Владимира Путина будут представлять начальник Омского кадетского корпуса Николай Кравченко, боец MMA Александр Шлеменко и дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев.

Напомним, что ранее штабы общественной поддержки действующего президента России Владимира Путина открылись в Салехарде, Владивостоке, Чебоксарах и многих региональных центрах.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца Владимир Путин объявил 6 декабря.