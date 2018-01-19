Эксперты назвали 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен

Москва, 19 января. Специалисты составили рейтинг самых популярных фильмов за все время. Рейтинг составлен на основе оценки ленты на сайте Rotten Tomatoes.

Издание URA.ru пишет, что рейтинг из 100 любимых фильмов телезрителей составило Indie Wire.

Лидером перечня оказался «Волшебник страны Оз» 1939 года. Его рейтинг 99%. На второй строчке разместилась картина «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. В тройке лучших также хоррор «Прочь», вышедший в 2017 году.

Как пишет «Ридус», из современных работ в первую десятку вошел мультфильм «Головоломка».

Ранее топ-10 лучших фильмов 2017 года составили эксперты. Первое место в рейтинге занимает картина «Проект «Флорида» от режиссера Шона Бэйкера. Мировая премьера картины состоялась в мае, однако российские зрители увидят фильм только в марте будущего года.