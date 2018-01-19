18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ученые разработали новый способ определения рака
Общество
Эксперты назвали 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты назвали 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен

    7:05  19 Января 2018
    4724

    Эксперты назвали 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен

    Москва, 19 января. Специалисты составили рейтинг самых популярных фильмов за все время. Рейтинг составлен на основе оценки ленты на сайте Rotten Tomatoes.

    Издание URA.ru пишет, что рейтинг из 100 любимых фильмов телезрителей составило Indie Wire.

    Лидером перечня оказался «Волшебник страны Оз» 1939 года. Его рейтинг 99%. На второй строчке разместилась картина «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. В тройке лучших также хоррор «Прочь», вышедший в 2017 году.

    Как пишет «Ридус», из современных работ в первую десятку вошел мультфильм «Головоломка». 

    Ранее топ-10 лучших фильмов 2017 года составили эксперты. Первое место в рейтинге занимает картина «Проект «Флорида» от режиссера Шона Бэйкера. Мировая премьера картины состоялась в мае, однако российские зрители увидят фильм только в марте будущего года.

    Эксперты назвали 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #фильмы #рейтинг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Лавров провел встречу с генсеком ООН Гутеррешем

      6:11 19 Января 2018 120
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 19 января 06.00: САА и «Нусра» стягивают силы в Идлиб, курды готовятся к атаке Турции
      4:36
      Сегодня

      Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска
      1:20
      Сегодня

      МИД России прокомментировал публикацию ВuzzFeed о счетах сотрудников посольства

      20:30
      Вчера

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье
      19:11
      Вчера

      Пожарные справились с огнем на месте прорыва нефтепровода под Саратовом

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 32738

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3460

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34569

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8122

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7677
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      2:00   19 Января 2018
      1112
      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      0:42   19 Января 2018
      703
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      1290
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      793