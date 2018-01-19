Михаил Карпенко будет утвержден главным тренером казахской «Астаны»

Астана, 19 января. Главный тренер сборной Казахстана Михаил Карпенко будет утвержден в качестве наставника ПБК «Астана», выступающего в Единой лиги ВТБ.

Как пишет газета «Известия», 41-летний тренер был назначен исполняющим обязанности главного наставника после отставки грека Костаса Флеваракиса. Отмечается, что за короткий период он смог убедить руководство клуба в своей состоятельности.

Как рассказали представители «Астаны», Карпенко станет четвертым российским тренером, возглавляющим клуб Лиги ВТБ.

Напомним, казанский БК «УНИКС» обыграл «Нижний Новгород» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.