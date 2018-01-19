Предвыборный штаб Путина открылся в Салехарде

Салехард, 19 января. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа открылся предвыборный штаб кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает портал URA.ru.

По данным издания, штаб возглавили председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Оленевод» Максим Лаптандер и заместитель председателя региональной Общественной палаты Юрий Кукевич. Оба руководители также входят в число доверенных лиц Владимира Путина.

Всего в состав штаба вошли 15 общественников и активистов, каждый из которых отвечает за проводимую в определенном направлении работу.

«Работа у нас не сложная, в отличие от штабов других кандидатов. Наш кандидат не нуждается в повышении узнаваемости», — отметил один из активистов Юрий Кукевич.

Ожидается, что предвыборный штаб Владимира Путина в Салехарде будет проводить брифинги для СМИ, вести консультации населения и активно участвовать в избирательной компании.