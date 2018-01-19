Названа сумма выплаты за первенца на Ямале в 2018 году

Салехард, 19 января. Выплата на первого ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе составит более 15 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора субъекта.

Как и по всей России, в регионе с 2018 года начнет действовать новая мера социальной поддержки семей.

Как пишет URA.ru, ежемесячная выплата в связи с рождением, либо усыновлением первого ребенка в арктическом регионе составит 15 897 рублей.

Отмечается, что право на эту выплату имеют женщины с российским гражданством, постоянно проживающие на Ямале, в случае если ребенок появился в семье 1 января 2018 года и позже. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 25 126,5 рубля в 2018 году.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале выплат на первого ребенка. Новое пособие будут выплачивать из размера прожиточного минимума ребенка, который установлен на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.